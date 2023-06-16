Количество жертв от жесткого ДТП в Ставрополье увеличилось
Фото: [©Евгений Одиноков/РИА Новости]
В Ставропольском крае произошло страшное ДТП, унесшее жизни уже четырех человек. Минувшей ночью в медицинском учреждении от полученных травм скончался один из водителей, сообщает newstracker.ru.
Трагедия случилась прошлым вечером в Туркменском округе. В результате происшествия трое пассажиров автомобиля Hyundai получили травмы несовместимые с жизнью, они скончались на месте. Первыми погибшими стали 25-летняя женщина и двое ее детей.
Источник ранее сообщал, что предполагаемой причиной столкновения стал выезд автомобиля Chery на встречную полосу. Выживший водитель сообщил, что на дороге была создана помеха, из-за которой ему пришлось съехать на «встречку».
По факту происшествия проводятся проверки.