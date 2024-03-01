Коллектив протвинской организации изготовил партию помощи для бойцов в зону СВО
Фото: [Анна Мороз]
Сотрудники предприятия «Саносфера» из Протвино на встрече «Добрый час» изготовил триста комплектов «сухого душа» и по сто штук блиндажных свечей и ИПП для того, чтобы своим трудом оказать посильную помощь СВО.
«Наша команда, наша организация хочет помочь участникам СВО. Мы не первый раз собираемся. Хотим подарить свое тепло, оказать помощь. Наши сотрудники с готовностью принимают участие в этой деятельности. Я думаю, что это очень важно, ведь вместе мы сила, а доброта спасет мир», — отметила ген директор компании Фиалка Архипова.
Процесс изготовления гуманитарной помощи координирует руководитель движения «Стерильность фронту» города Протвино Ирина Чернышева.
«Суть подобных встреч не в том, чтобы сделать как можно больше «сухого душа» или свечей, суть в том, чтобы больше людей осознало необходимость этой деятельности. Фронт — это не только линия соприкосновения. Фронт — в сердце каждого человека», — подчеркнула Ирина Чернышева.