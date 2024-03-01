Коллектив протвинской организации изготовил партию помощи для бойцов в зону СВО

«Суть подобных встреч не в том, чтобы сделать как можно больше «сухого душа» или свечей, суть в том, чтобы больше людей осознало необходимость этой деятельности. Фронт — это не только линия соприкосновения. Фронт — в сердце каждого человека», — подчеркнула Ирина Чернышева.