Команда Медиа-ю отряда «Молодая гвардия» из Мытищ посетила выставку-форум на ВДНХ

Команда Медиа-ю отряда «Молодая гвардия» Дома Юнармии мытищинской школы № 3, названная в честь генерала-лейтенанта Б.А. Феофанова, увлекательно и познавательно провела день на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ.

Мастер спорта международного класса по самбо, чемпион мира 2022 года Карина Черевань, а также чемпионы России по водному поло и гандболу Никита Сазонов и Иван Шельменко тепло встретили ребят. С приятной беседы и началась познавательная экскурсия гостей из городского округа Мытищи. Спортсменам удалось мотивировать ребят на достижение жизненных целей.

После ребятам предложили принять участие в викторине, в рамках которой они отвечали на вопросы о Великой Отечественной войне. Активное участие также принимал военный СВО Василий Викторов.

О работе волонтеров, которую активисты проделывают в рамках акции «Доброе дело», гостям рассказал блогер Влад Кобяков. После ребята приняли участие в автограф-сессии с кумиром многих молодых людей.

Встреча с министром информационных и социальных коммуникаций Московской области Екатериной Швелидзе стала завершающим мероприятием. Спикеры обсудили важность любви и взаимоуважения друг друга.

Мероприятие оставило незабываемые впечатления для каждого участника. Выставка завершится 12 апреля.