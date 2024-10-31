Команда МФТИ из Долгопрудного одержала победу на соревнованиях по робофутболу в Китае

Турнир по робофутболу RoboCup Asia-Pacific 2024, на котором группа студентов из МФТИ STARKIT смогла занять первое место, прошел в Китае на прошлой неделе.

Суперрегиональный чемпионат Азиатско-Тихоокеанского региона состоялся с 24 по 27 октября в китайском городе Циндао. Участниками турнира стали свыше 200 команд со всего мира! Среди более чем 20 стран Россию представили студенты МФТИ.

Важно отметить, что их команда STARKIT появилась на свет еще несколько лет назад, в 2018 году. Ее организовала Лаборатория волновых процессов и систем управления. Уже тогда студенты преследовали свою основную цель – участие в крупных международных турнирах по робофутболу, включая FIRA и RoboCup.

По словам капитана команды в лиге SPL Сергея Агафонова, STARKIT имеет долгую историю. Также он пояснил, что SPL является одним из подразделений команды, которое разрабатывает программный код для роботов NAO.

Агафонов подчеркнул, что на турнире в Китае роботы продемонстрировали высокую точность и стабильность, показав себя с лучшей стороны. Очевидно, что именно это помогло команде обогнать прийти к победе.

Руководителем и основателем команды STARKIT является профессор МФТИ и член Физтех-Союза Азер Бабаев. Он активно работает над поддержкой и развитием робототехники, прилагая значительные усилия для достижения успехов команды на международной арене.

Благодаря ему студенты Физтеха смогли одержать верх над соперниками из Китая и Австралии, за что заслуживают поздравлений и огромного уважения! Остается пожелать им успехов на пути и новых достижений в робототехнике.