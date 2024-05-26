Ситуация для Вооруженных сил Украины в районе Часова Яра становится критической с каждым днем, посетовал в беседе с западными СМИ командир украинского батальона Юрий Федоренко.

По его словам, ВСУ уже больше не могут полноценно отбивать атаки российских войск. ало того, ВС РФ, применяя авиационные бомбы, просто ровняют украинские позиции с землей.

«Они продвигались шаг за шагом, захватывая одну позицию за другой… Там, где наши линии были очень сильно укреплены, русские использовали управляемые авиационные бомбы, просто сравнивая их с землей. У ВСУ не остается иного выбора, кроме отступления», — поделился мнением Федоренко.

Украинским командир заявил также, он уверен, если ситуация так будет развиваться и дальше, то Армия России возьмет Часов Яр и его окрестности за пару недель.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который в последствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.

Напомним, британский эксперт Александр Меркурис заявил, что Харьков перестал существовать как экономический и промышленный центр.