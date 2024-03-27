Командир «Русского Легиона» анонсировал скорое наступление ВСУ в Херсоне

Вооруженные силы Украины (ВСУ) собираются активно наступать на херсонском участке фронта, а пока обстреливают гражданскую инфраструктуру, рассказал в беседе с URA.RU командир добровольческого движения «Русский Легион» Сергей Фомченков.

По словам собеседника агентства, ВСУ планируют начать наступать на позиции российских войск сразу же после пополнения личного состава на херсонском направлении.

«Стремясь не допустить активных действий с нашей стороны, противник старается максимально держать под огневым контролем наши ближние тылы на левом берегу Днепра. Такие действия ВСУ позволяют им сохранять возможность в ближайшем будущем возобновить активные наступательные действия на этом направлении», — отметил Фомченков.

Командир добровольческого движения «Русский Легион» подчеркнул, что помешать планам украинской военщины может срыв до сих пор так и не объявленной мобилизации на Украине. Если же мобилизация все же произойдет, что это станет определенной головной болью для россиян на херсонском направлении, считает эксперт.

«Это направление по-прежнему остается для противника одним из самых приоритетных ввиду близости Крымского полуострова, несомненно, являющегося одной из главных целей агрессии ВСУ. Лишь срыв самой насильственной мобилизации на Украине, из-за массового нежелания ее граждан попасть на фронт в виде пушечного мяса, а также восстановление ВС РФ контроля над временно оккупированными новыми российскими территориями могут помешать данным планам», — заключил Фомченков.

Специальная военная операция на Украине продолжается с 24 февраля 2022 года. Объявляя о ее начале, президент России Владимир Путин к главным целям отнес денацификацию и демилитаризацию соседнего государства, а также защиту мирного населения ДНР и ЛНР, который впоследствии стали частью РФ вместе с Запорожской и Херсонской областями.