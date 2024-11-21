Командно-штабные учения по безопасности энергоснабжения провели в Балашихе

Командно-штабные учения в рамках Штаба по безопасности энергоснабжения провели в микрорайоне Кучино 20 ноября. Учения стали частью ежегодной всероссийской тренировки. В Балашихе ее провели заместитель министра энергетики Московской области Сергей Кирюхин, первый заместитель главы города Сергей Лукичев, директор филиала «Восточные электрические сети» компании «Россети Московский регион» Федор Гутнев, заместитель гендиректора — главный инженер компании «Мособлэнерго» Анатолий Кива.

По легенде учений, одна линия энергоснабжения выведена в ремонт, вторая повреждается. В результате подстанция Кучино полностью обесточивается. В результате повреждений сотрудники Мособлэнерго приступают к ликвидации аварии в распределительных сетях, а филиал «Восточные электрические сети» компании «Россети Московский регион» содействуют в устранении аварии. Звонок поступил в 7.00, сбор штаба организован в Балашихе, на улице Центральная, 10. Условия проведения учений — это 25 градусов мороза, ветер — более 15 метров в секунду.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

«Сегодня мы повторно отработали всевозможные аварии в сетях энергоснабжения, а также совместно с территориально-сетевыми организациями продемонстрировали взаимодействие друг с другом. По замыслу учений мы проводим тренировку на сетях не по высокой, а по низкой стороне для того, чтобы убедиться, насколько оперативно мы проводим работу на питающих центрах. Также в ходе тренировки впервые было опробовано переключение мощных насосов на инженерной инфраструктуре канализационно-насосных станций в случае отсутствия промышленного питания более четырех часов», — сказал Сергей Кирюхин.

Учения начались с докладов участников, которые представили свои планы действий. Каждый подробно описал свою роль и задачи, что позволило всем лучше понять общую картину и координировать усилия. В течение пяти часов участники тренировки отработали свои задачи на семи энергетических объектах.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

«По поручению штаба мы оказывали содействие “Богородским электросетям” в восстановлении электроснабжения микрорайона Ольгино. Туда были направлены четыре передвижные электростанции, также дополнительно были направлены две передвижные электростанции на Фенинские канализационные станции. Еще две передвижные электростанции были отправлены на Кучинский керамический завод», — сообщил директор филиала компании «Россети Московский регион» Федор Гутнев.

По результатам тренировки определили, что технологические возможности переключения без устройства плавного пуска невозможно. В связи с этим администрации Балашихи и непосредственно ресурсоснабжающей организации даны рекомендации о необходимости приобретения этого устройства.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Балашиха ]

«Такие тренировки и в сетевых, и в ресурсоснабжающих организациях проводятся постоянно. Чем больше мы проводим таких мероприятий, тем проще будет при возникновении реальных аварийных ситуаций. Каждый будет знать свое место, задачи, сроки, время и так далее. Поэтому с этой точки зрения сегодняшняя командно-штабная тренировка показала моменты, над которыми еще нужно поработать», — сказал начальник отдела энергетики и ресурсоснабжения администрации Балашихи Дмитрий Брушлинский.

Эта тренировка стала шестой в Подмосковье в 2024 году. Во время тренировки удалось реализовать все задачи, предусмотренные замыслом участников штаба. Все поручения штаба с выполнением до конца 2024 года отражены в протоколе учений.