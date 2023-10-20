Компании Дубны приняли участие в фестивале «Путь навыков»

Для ребят провели масштабный профориентационный фестиваль «Путь навыков».

Участники мероприятия смогли принять участие в профессиональных пробах по двум десяткам специальностей, которые можно приобрести в учебных заведениях среднего звена ряда подмосковных муниципалитетов. В частности, в колледжах и техникумах городских округов Дубна, Дмитров и Сергиев Посад.

Так, в рамках фестиваля участвовали коммерческие компании, а также различные учреждения Дубны, например, представители «ПРОМТЕХ-Дубна» и «Кронштандт» рассказали о себе потенциальным будущим кадрам. С детьми пообщались на тему будущей профессии и о выборе жизненного пути. В рамках мероприятия особенно отметили, что дело должно быть не только прибыльным и перспективным, но и любимым.