Компания «Страна Девелопмент» приступила к реализации уникального проекта в Мытищах

Федеральный застройщик «Страна Девелопмент» в рамках проекта комплексного развития территории даст новую жизнь старому микрорайону 18Б в Мытищах. На месте ветхих и аварийных домов вдоль улиц Комарова и Институтской в 2026 году вырастет современный квартал «Страна.Парковая».

Право на застройку территории площадью 11 га девелопер выиграл на аукционе, инициированном Правительством Московской области. На этой неделе компания презентовала свой новый проект деловым партнерам.

Руководитель ГК «Страна Девелопмент» Александр Гайдуков рассказал, что за 17 лет работы компания добилась серьезных результатов. Она входит в топ-15 крупнейших застройщиков России по объему строительства. В 2022 год получила статус системообразующего застройщика, а в 2024-м стала компанией №1 по комплексному развитию территорий (КРТ).

Фото: [ Руководитель ГК «Страна Девелопмент» ]

«Страна Девелопмент» не только создает новые пространства, но и изменяет старые. КРТ — один из самых гениальнейших продуктов в сфере строительства, разработанных Правительством Российской Федерации, Министерством строительства. Программа позволяет решить проблемы устаревшего жилого фонда», — подчеркнул Александр Гайдуков.

В старых домах в микрорайоне 18Б в Мытищах, на месте которых вырастет современный жилищный комплекс, изначально проживало 630 человек. Благодаря Группе компаний «Страна Девелопмент» около 70 из них уже переехали в новые комфортные квартиры. Тем самым освободилась стартовая площадка для строительных работ. В скором времени новоселье отпразднуют и остальные жители микрорайона.

Александр Гайдуков подчеркнул, что свои комплексы компания проектирует в концепции 15-минутного города.

«Проектируем так, чтобы рядом с домом была вся инфраструктура: детские сады, школы, супермаркеты, больницы и развлекательные центры. Внедряем умные технологии: домофон узнает по лицу, камеры в паркинге распознают номер машины, а лифт везет на нужный этаж без касаний», — рассказал участникам мероприятия руководитель компании.

Виртуальную экскурсию по будущему новому кварталу в Мытищах для гостей мероприятия провела руководитель управления архитектуры и дизайна ГК «Страна Девелопмент» Олеся Половникова. Она рассказала про тренды и новые форматы, которые будут здесь реализованы.

Олеся отметила, что ЖК будет расположен в центре города Мытищи. Вокруг есть вся нужная инфраструктура. Жители квартала будут жить далеко от суеты и в то же время близко к Москве. До столицы легко добраться на автомобиле и общественном транспорте. Кстати, проект получил название «Страна.Парковая», как сказала главный архитектор компании, совсем неслучайно. Рядом находится несколько рекреационных зон, в том числе Мытищинский лесопарк, парк Мира и парк «Яуза».

Проект предусматривает строительство четырех многоэтажных домов секционного и башенного типа – от 11 до 25 этажей. Здесь будет 1069 квартир — от студий до пятикомнатных квартир евроформата. Порадует будущих новоселов и социальная инфраструктура. В том числе в квартале будет школа на 550 мест, детский сад на 250 мест, универсальный культурно-досуговый центр, поликлиника.

До 11 июля будут закрытые продажи квартир в строящемся ЖК. Они будут проходить только через риелторов по специальным условиям: скидка 3% для клиентов риелторов, а также комиссионное вознаграждения для самих риелторов 4% от стоимости квартиры.

Участвуя в программе КРТ, «Страна Девелопмент» вносит большой вклад в градостроительное развитие Московской области, создание современной социальной среды для жителей.