Конференция дерматологов совместно со специалистами МОККВД состоялась в Подмосковье

В минувшие выходные прошла научно-практическая конференция дерматологов Подмосковья, организованная Московским областным клиническим кожно-венерологическим диспансером. Об этом рассказали в Министерстве здравоохранения Московской области.

Отмечается, что данное событие собрало ведущих специалистов региона, которые обсудили самые актуальные вопросы дерматологии, поделились опытом, а также рассмотрели клинические случаи применения инновационного российского препарата.

«Конференция дерматологов стала не только площадкой для профессионального общения, но и важным шагом в развитии дерматологии региона. Благодаря обмену опытом и знаниями между ведущими специалистами, мы можем быть уверены в том, что жители региона получат самую качественную медицинскую помощь», — сообщила замглавврача по медицинской части Московского областного клинического кожно-венерологического диспансера — врач-дерматовенеролог Елена Авербух.

В ведомстве подчеркнули, что подобные мероприятия позволяют укрепить профессиональные контакты, а также повысить уровень квалификации специалистов, что в свою очередь приведет к более эффективному лечению и профилактике кожных заболеваний в регионе.