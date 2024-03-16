Конференция «Наше Отечество - Наши традиции» прошла в подмосковном Красногорске

Молодежная конференция «Наше Отечество - Наши традиции», приуроченная ко Дню православной молодежи Московской области, состоялась в Красногорске. Об этом сообщает Министерство информационных и социальных коммуникаций Московской области.

Отмечается, что данное мероприятие проводят уже третий раз в Никольском соборе, сегодня там собралось порядка 170 ребят – представители всех 5 епархий Московской митрополии. Началась конференция с литургии, которую возглавил митрополит Крутицкий и Коломенский Павел.

«Сегодняшняя конференция призывает нас к тому, чтобы мы, общаясь, проявляли заботу и внимание друг ко другу, чтобы научились относиться так ко всем людям, которые встречаются на нашем жизненном пути. Хочется пожелать, чтобы совместная работа, совместная молитва всех нас сближала, укрепляла и помогала», - сказал митрополит Павел.

Он поблагодарил организаторов конференции, губернатора Андрея Воробьева, который принимал активное участие в создании Никольского храма, где все сегодня и проходило. Напоминаем, что в прошлом году в рамках конференции было подписано соглашение о сотрудничестве между МИСК и епархиями Московской митрополии Русской православной церкви. Главной его целью является формирование и развитие духовно-нравственных ценностей подрастающего поколения.

Среди гостей конференции – Архиепископ Подольский и Люберецкий Аксий, члены Всемирного Русского Народного Собора, представители регионального отделения фонда «Защитники Отечества» и другие. На мероприятие приехал и участник специальной военной операции, который рассказал ребятам о своем боевом пути. Также для них были подготовлены мастер-классы по игре на русских народных инструментах, православной кинематографии, основам хорового пения и звонарскому мастерству.