Конкурс на предоставление грантов на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти проводится в России

Федеральное агентство по делам молодежи ежегодно проводит конкурс на предоставление грантов в форме субсидий из федерального бюджета некоммерческим организациям на реализацию мероприятий по сохранению исторической памяти и гражданскому воспитанию.

Прием заявок на участие в конкурсе длится до 26 апреля. Принять участие в нем могут некоммерческие организации, в том числе молодежные и детские общественные объединения, зарегистрированные в установленном законодательством РФ порядке не позднее чем за 1 год до проведения конкурса.

В рамках конкурса участники смогут претендовать на грантовую поддержку в размере до 1,5 миллиона рублей.

Конкурс проводится на Портале предоставления мер финансовой государственной поддержки государственной интегрированной информационной системы управления общественными финансами «Электронный бюджет» во взаимодействии с Федеральной государственной автоматизированной информационной системой «Молодежь России» Федерального агентства по делам молодежи.