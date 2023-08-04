Конкурс «Новые Созидатели» пройдет в Электростали

Жители подмосковной Электростали получат возможность принять участие в конкурсе «Новые созидатели». Об этом сообщили в местной администрации.

Сообщается, что попробовать свои силы смогут все желающие. Главное пройти по всем критериям. А именно: быть старше 18 лет, постоянно проживать на территории городского округа.

К участию могут присоединиться работники и руководители предприятий и организаций всех форм собственности, представители общественных организаций и некоммерческих объединений, инициативные жители муниципальных образований.

Главное быть настоящим созидателем для места, где человек проживает. Менять жизнь в городе к лучшему, создавать комфортную среду для жизни.