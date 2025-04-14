Конкурс сварщиков в Красногорске: демонстрация мастерства и поддержка рабочих профессий

В подмосковном Красногорске состоялся традиционный конкурс профессионального мастерства среди сварщиков, организованный администрацией городского округа и прошедший на территории машиностроительного предприятия АО «БЕЦЕМА».

В мероприятии приняли участие девять опытных специалистов из различных организаций, в том числе ЗАО «Бестром», ЗАО «Исток», АО, ООО «УВМ-Сталь» и МБУ «Красногорская городская служба».

Председатель ППО предприятия, Андрей Заболуев, подчеркнул важность рабочих профессий:

«В истории всегда ценились навыки труда, ведь именно они создают все, что нас окружает. Сегодня мы видим подготовленных специалистов, лучших из лучших, направленных на конкурс руководителями предприятий».

Сварщики – ключевые фигуры в производстве, и от их работы зависит надежность и качество конечного продукта. Участники конкурса должны были продемонстрировать не только практические навыки, но и теоретические знания, а также строгое соблюдение правил техники безопасности.

Главный технолог предприятия, Анатолий Южаков, отметил:

«Определение победителя в номинации «лучший» оказалось несложным – победил действующий чемпион прошлогодних соревнований. Но борьба за второе и третье места была напряженной, потребовав проведения дополнительного испытания. В итоге, второе место занял сотрудник предприятия, а третье – представитель «Бестрома».

Владимир Сутягин, сотрудник предприятия, занявший первое место и удостоенный звания лучшего сварщика, скромно прокомментировал свой успех:

«Я просто сделал свою работу, как обычно».

Генеральный директор предприятия, Сергей Трифонов, выразил благодарность администрации Красногорска за поддержку и инициативу в проведении конкурса:

«Соревновательный дух – это как в спорте, он стимулирует к развитию и достижению новых высот. Мы будем продолжать поддерживать эту традицию и проводить конкурсы «Лучший по профессии» среди токарей, фрезеровщиков, маляров, слесарей и других ключевых специалистов машиностроения. Спасибо администрации за прекрасные призы и поддержку!».

Все участники конкурса были награждены грамотами и получили производственные премии, а победители удостоились денежных наград в размере 50, 40 и 30 тысяч рублей соответственно. Подобные мероприятия способствуют укреплению профессионального сообщества, повышают престиж рабочих профессий и стимулируют обмен опытом между специалистами.