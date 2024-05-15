Конструкция с указателями и камерами упала на ЦКАД в Подмосковье, перекрыв движение

Грузовой манипулятор снес дорожную опору с указателями и камерами на Центральной кольцевой автодороге в Подмосковье, сообщила пресс-служба «Автодора».

Авария произошла на 314-м километре ЦКАД в Истре. Металлоконструкция упала на проезжавшую «Ниву». Водитель автомобиля не получил серьезных травм — у мужчины зафиксировали ушибы.

Из-за дорожно-транспортного происшествия движение в обоих направлениях на ЦКАД было заблокировано. При движении по внешнему кольцу съезд на 315-м километре ЦКАД организован через Истру и Дарну, при движении по внутреннему кольцу — на 312-м километре ЦКАД на Волоколамское шоссе.

Сейчас движение на 314-м километре внутренней стороны Центральной кольцевой автодороги открыто только по одной полосе.