Контролер подмосковного автобуса научила культуре толпу буйных мигрантов

В миграционном центре в подмосковном Сахарово образовалась толпа приезжих, которые спешили попасть в автобус. Они не обращали внимания на окружающих и не оплачивали проезд. Однако женщина-контролер, громко выражая своё недовольство, научила их правилам поведения в общественном месте.

Женщина с суровым видом потребовала от влетевшей внутрь группы людей обратить внимание на женщин и детей в автобусе, не кричать так, будто их режут, и оплатить проезд.

«Вы нормальные или нет <…>. Не видят, люди — не люди, женщины — не женщины», — эмоционально обратилась к иностранцам контролер.

Однако те, к кому было обращено замечание, сделали вид, что не обратили на него внимания. Впрочем, они сразу же успокоились и стали вести себя более сдержанно. Видео инцидента опубликовало сетевое издание Readovka.

Ранее сообщалось, что в Петербурге пассажирский автобус влетел в остановку с людьми.