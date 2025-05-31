Контрольный пункт восстановили в микрорайоне Кучино в Балашихе

Заместитель главы городского округа Балашиха Максим Сидоркин совместно с представителями управляющей компании и жителями многоквартирного дома № 2 по улице Соловьева провел плановый обход территории. Цель мероприятия заключалась в оценке состояния придомовой территории и выявлении возможных проблем в содержании.

Во время обхода Максим Сидоркин и участники осмотра внимательно проверили состояние придомовых проездов и пешеходных тротуаров. По итогам осмотра было отмечено, что замечаний по состоянию этих объектов не установлено, что свидетельствует о высоком уровне благоустройства и внимании к деталям со стороны управляющей компании.

Особое внимание было уделено восстановлению сгоревшей контрольной пункта (КП), расположенной между домами 4 и 2 по улице Соловьева. Максим Сидоркин сообщил, что КП была успешно восстановлена, что позволит улучшить безопасность и комфорт жителей данного района.

В ходе встречи заместитель главы также отметил, что общее состояние дворовой территории многоквартирного дома № 2 находится в удовлетворительном состоянии. Он подчеркнул важность поддержания порядка и чистоты во дворах, особенно в летний период, когда активность жителей возрастает.

Кроме того, Максим Сидоркин дал разъяснения по правилам содержания дворовых территорий в летний период в соответствии с действующими нормами благоустройства на территории г.о. Балашиха. Он призвал жителей активно участвовать в поддержании чистоты и порядка на своих придомовых территориях, а также сообщать о любых проблемах, которые могут возникнуть.

Такой подход к взаимодействию с жителями и регулярные проверки состояния территорий способствуют созданию комфортной городской среды и укреплению доверия между властью и населением. Максим Сидоркин выразил благодарность всем участникам обхода за активное участие и готовность к сотрудничеству в вопросах благоустройства.