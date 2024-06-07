Концерт для раненых участников СВО состоялся в Красногорске

Хор русской песни «Россияночка» из Центра культуры и досуга «Отрада» выступил перед участниками спецоперации, которые в настоящее время проходят медицинскую реабилитацию в Центральном военном клиническом санатории «Архангельское» Министерства обороны РФ.

Творческий коллектив под руководством Александра Хиневича подготовил интересные вокальные и танцевальные номера. Участники спецоперации сопровождали каждое выступление бурными овациями и не скрывали своей благодарности.

«Концерт стал ярким событием в культурно-досуговой работе санатория, дал заряд положительных эмоций и хорошего настроения нашим защитникам и отдыхающим», – отмечается в благодарственном письме, врученном артистам.

Городской округ Красногорск оказывает активную поддержку военным СВО. Горожане собирают гуманитарный конвой, чтобы сделать нахождение соотечественников в зоне спецоперации более безопасным и комфортным. Юные жители пишут трогательные письма с пожеланием победы. Каждый вносит посильный вклад: плетут маскировочное сети и инициируют благотворительные акции.