Концертная программа «Мой герой — моя память» прошла в Академии ГПС МЧС России

Концертная программа «Мой герой — моя память» в рамках международного благотворительного фестиваля «Память хранит имена» прошла в Академии ГПС МЧС России.

Мероприятие приурочено ко Дню воинской славы России — Дню разгрома советскими войсками немецко-фашистских войск в битве за Кавказ (1943 год).

В преддверии концерта в фойе Академии открылась интерактивная мобильная выставка «Зал воинской славы», представленная Центром военно-патриотического воспитания «Воин».

В концертной программе приняли участие прославленные коллективы и звезды российской сцены: народная артистка России Надежда Крыгина, заслуженная артистка России Нина Шацкая, заслуженный артист России Феликс Царикати, солистка Московского академического Музыкального театра имени народных артистов К. С. Станиславского и Вл. И. Немировича-Данченко Евгения Афанасьева, автор идеи и генеральный продюсер международного проекта «Память хранит имена» Харитон Руденко, солист ГБУК г. Москвы «Москонцерт» Илья Ушуллу, лауреат международных конкурсов Кирилл Еропов, Большой детский хор им. В.С. Попова, Ансамбль песни и пляски имени В.С. Локтева, Творческий центр для детей и молодежи под руководством заслуженной артистки России Натальи Просековой, Образцово-показательный ансамбль танца «Карусель» и другие.

Программа объединила песни военных лет и хореографические номера, посвященные памяти защитников Отечества.

В числе почетных гостей концертной программы — депутат Госдумы, участник СВО Алексей Верещагин, врио постоянного представителя Республики Дагестан при президенте РФ Руслан Нагиев, депутат Мособлдумы Тимофей Лагутин, представители МЧС России, Росгвардии, ФСИН России, ФТС России, участники СВО.

За заслуги в реализации единой государственной политики участники концерта были удостоены ведомственных наград МЧС России. Руководитель проекта Харитон Руденко также был отмечен Почетной грамотой Мособлдумы за добросовестный труд и высокий профессионализм.