«Копейка рубль бережет». Эвелина Бледанс наотрез отказалась от заграницы в пользу Сочи

Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в разговоре с изданием Voice сообщила, что не стремится покидать пределы России.

Знаменитость сказала, что в обозримом будущем она не собирается отправляться в зарубежные путешествия.

Как рассказала артистка, знакомые приглашают ее провести отдых в Турции, однако она отвечает отказом.

«Я все равно выберу Черное море, мне там спокойнее. Не хочу везти ни одной своей копеечки в другую страну», — поделилась телеведущая.

Ранее Бледанс призналась, что не может позволить себе полноценный отпуск из-за работы.