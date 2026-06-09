«Копейка рубль бережет». Эвелина Бледанс наотрез отказалась от заграницы в пользу Сочи
Эвелина Бледанс отказалась от поездок
Актриса и телеведущая Эвелина Бледанс в разговоре с изданием Voice сообщила, что не стремится покидать пределы России.
Знаменитость сказала, что в обозримом будущем она не собирается отправляться в зарубежные путешествия.
Как рассказала артистка, знакомые приглашают ее провести отдых в Турции, однако она отвечает отказом.
«Я все равно выберу Черное море, мне там спокойнее. Не хочу везти ни одной своей копеечки в другую страну», — поделилась телеведущая.
Ранее Бледанс призналась, что не может позволить себе полноценный отпуск из-за работы.