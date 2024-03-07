«Кормилица СССР» Пугачева назвала свою дочь Кристину ненормальной и выматерила Стаса Михайлова

Отсиживающаяся то ли в Израиле, то ли на Кипре 74-летняя Алла Пугачева решила напомнить о себе широкой публике. Накануне артистка вынырнула из бункера в Тель-Авиве и записала провокационное видео в своем аккаунте в соцсетях.

Для начала Пугачева скомпроментировала свою дочь Кристину Орбакайте, заявившую на днях, что она якобы не уезжала из России и живет на родине. По словам бывшей Примадонны, все «нормальные люди не собираются возвращаться" в РФ.

Затем пришел черед автора нетленки про рассветы и туманы Стаса Михайлова, который ранее дал прогноз, что все бежавшие после начала СВО селебрити еще приползут на коленях и будут России ноги целовать. В отношении него Пугачева не стеснялась в выражениях, обозвав «чудаком на букву "м"».

Ранее мы писали, что Алла Пугачева получает крупную пенсию. Размер выплаты оказался больше, чем у Лолиты и Эдиты Пьехи.