«Кормилица СССР» Пугачева назвала свою дочь Кристину ненормальной и выматерила Стаса Михайлова
Фото: [Издательство «Подмосковье»]
Отсиживающаяся то ли в Израиле, то ли на Кипре 74-летняя Алла Пугачева решила напомнить о себе широкой публике. Накануне артистка вынырнула из бункера в Тель-Авиве и записала провокационное видео в своем аккаунте в соцсетях.
Для начала Пугачева скомпроментировала свою дочь Кристину Орбакайте, заявившую на днях, что она якобы не уезжала из России и живет на родине. По словам бывшей Примадонны, все «нормальные люди не собираются возвращаться" в РФ.
Затем пришел черед автора нетленки про рассветы и туманы Стаса Михайлова, который ранее дал прогноз, что все бежавшие после начала СВО селебрити еще приползут на коленях и будут России ноги целовать. В отношении него Пугачева не стеснялась в выражениях, обозвав «чудаком на букву "м"».
Ранее мы писали, что Алла Пугачева получает крупную пенсию. Размер выплаты оказался больше, чем у Лолиты и Эдиты Пьехи.