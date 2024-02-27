Кормушки для птиц смастерили ученики из Каширы

Вместе с родителями и педагогами они смастерили яркие и удобные кормушки в форме домиков для птиц, а затем развесили их на территориях образовательных учреждений.

В рамках акции ее участники каждый день чистят кормушки от снега и грязи, обновляют корм и чинят сломанные конструкции. Акция направлена на помощь пернатым в период продолжительных заморозков.