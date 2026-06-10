Королевская разрядка. Принц Гарри планирует привезти Меган и детей к Карлу III

По информации издания Page Six, герцог Сассекский принц Гарри инициирует организацию визита своей супруги Меган Маркл и общих детей к королю Великобритании Карлу III. Встреча запланирована в столице Соединенного Королевства.

Поводом для поездки станет участие принца в торжествах, приуроченных к «Играм непобежденных». Именно во время этого мероприятия он намерен устроить рандеву членов королевской семьи. Инсайдеры, на которые ссылается таблоид, пока не раскрывают конкретных сроков проведения личной аудиенции .

В отличие от встречи с отцом, примирение братьев пока не входит в планы Гарри. Из-за многолетнего конфликта личное общение между герцогом Сассекским и принцем Уильямом по-прежнему не предполагается .

Напомним, что 19 мая чета Сассекских отпраздновала восемь лет со дня заключения брака. В честь этой даты принц преподнес избраннице необычный презент — статуэтку в виде двух пингвинов. Сама Меган Маркл пояснила, что такой выбор супруга связан с теплыми воспоминаниями: похожие костюмы они надели на вечеринку в 2017 году, сразу после официального объявления о помолвке.

Ранее сообщалось о том, что Меган Маркл раскритиковали из-за фотографии пятилетней дочери в блоге.