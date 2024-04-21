Кошку, застрявшую в вентиляции жилого дома, достали подмосковные спасатели в Сергиевом Посаде

Работники поисково-спасательного поста 233-й пожарно-спасательной части ГКУ МО «Мособлпожспас» спасли кошку, которая застряла в вентиляционной шахте многоквартирного жилого дома. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Так, в минувшую пятницу в единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились жители многоэтажки из города Сергиев Посад, которые в ванной комнате услышали шорох и жалобное мяуканье, а затем в вентиляции обнаружили бездомную кошку. К сожалению, самостоятельно вызволить животное из западни они не смогли и вызвали специалистов.

«Прибыв по указанному адресу, спасатели попытались подобраться к кошке из соседних квартир и подвала, но безуспешно. Тогда работники подразделения, получив согласие собственников жилья, с помощью специальных инструментов сделали отверстие в стене ванной комнаты и осторожно вытащили пленницу из шахты. Животное оказалось ослабленным, и специалисты отвезли его в ветеринарную клинику», — заключил заместитель начальника части Сергей Шумов.

К счастью, неравнодушные жильцы квартиры, которые вызвали спасателей, решили приютить у себя пушистую гостью.