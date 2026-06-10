«Кошмар возвращается». Опасная муха-паразит вернулась в США спустя 60 лет

В министерстве сельского хозяйства Соединенных Штатов подтвердили первый случай инфицирования собаки личинками хищной мухи Cochliomyia hominivorax, которую также называют «мухой-винторезом Нового Света». Как сообщает РИА Новости со ссылкой на американское министерство, инцидент произошел в округе Ли, расположенном в штате Нью-Мексико.

Сигнал о заражении поступил от ветеринара из Техаса. Животное, у которого нашли паразита, содержится в частном домовладении на территории Нью-Мексико. По предварительным данным, речь идет об изолированном единичном случае.

Сразу после обнаружения личинок эксперты приступили к анализу перемещений собаки. Кроме того, специалисты проверяют других домашних питомцев и скот в этом же хозяйстве.

Параллельно американский Минсельхоз сообщил еще об одном случае заражения — теперь в Техасе. Там личинки опасного насекомого были выявлены у козы.

Особую тревогу у ветеринарных специалистов США вызывает тот факт, что муха-винторез вернулась на территорию страны спустя многие десятилетия после официального объявления о ее полной ликвидации. До недавнего времени считалось, что этот паразит уничтожен в США еще в 1966 году.

Незадолго до этого личинки мухи-винтореза были обнаружены у трехнедельного теленка. Данный паразит откладывает яйца в открытые раны животных, а вылупившиеся личинки начинают поедать живые ткани. При отсутствии своевременной терапии инвазия способна привести к тяжелым осложнениям и гибели животного.

В настоящее время меры контроля сосредоточены на недопущении дальнейшего распространения паразита. Ветеринарные службы усиливают мониторинг в зонах обнаружения заражений и осматривают животных на предмет типичных поражений, чтобы максимально рано выявлять новые случаи инфицирования.

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