Космонавт Олег Кононенко рассказал, как совместит голосование на выборах с очередным стартом благодаря нововведению

Герой Российской Федерации, космонавт Олег Кононенко заявил, что на выборах губернатора Московской области будет голосовать дистанционно. Это связано с подготовкой к новому старту, который как раз запланирован на сентябрь. Поэтому появление ДЭГ для него как никогда актуально.

«Сейчас я готовлюсь к своему пятому полету. Стартовый день на сегодня назначен на 15 сентября, это будет означать, что 10 сентября я буду находиться в городе Байконур в Казахстане. Поэтому лично посетить избирательный участок я не смогу», - объяснил Олег Кононенко.

Электронное голосование в этой ситуации – самый подходящий вариант.

«Открепляться и прикрепляться мне в этих условиях будет достаточно сложно, потому что в августе у меня медицинская комиссия, экзамены, плюс отъезд на предстартовую подготовку. Дистанционное электронное голосование лично для меня и, я думаю, для всех жителей будет очень удобно и просто», - подчеркнул космонавт.

Напомним, дистанционное электронное голосование в Московской области в сентябре будет организовано впервые. Сделать выбор онлайн можно будет 8, 9 и 10 сентября с 8:00 до 20:00, используя компьютер или мобильное устройство.

Прием заявок на электронное голосование уже стартовал 24 июля на портале госуслуг, он продлится до 4 сентября 2023 года. Важно, что в случае регистрации на ДЭГ проголосовать обычным способом, на участке, будет невозможно. Но если обстоятельства изменились, можно будет отозвать заявление. Такая опция будет доступна до 4 сентября, 23:59.

Напомним, наряду с выборами губернатора в сентябре в Подмосковье пройдут дополнительные выборы депутата Мособлдумы по Пушкинскому одномандатному избирательному округу № 17 и депутатов в Советы десяти городских округов.