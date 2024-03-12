Космонавты поздравили сотрудников ФСИН со 145-летием уголовно-исполнительной системы России

Космонавты Олег Кононенко, Константин Борисов и Николай Чуб, которые сейчас находятся на МКС, поздравили сотрудников уголовно-исполнительной системы со 145-летием со дня образования УИС.

«От всего сердца поздравляем вас с днем работника уголовно-исполнительной системы и 145-летием со дня образования ведомства. Ваша профессия требует высочайшего профессионализма, настоящего мужества, <…> преданности долгу, строгости и одновременно чуткости к проблемам людей», — сказали космонавты.

Кроме того, в рамках празднования юбилейной даты на космическую орбиту был доставлен флаг ФСИН России, который будет находиться там до сентября.

Флаг накануне запуска с Байконура ракеты «Союз-2.1а» космонавту-испытателю Ивану Вагнеру передал замдиректора ФСИН генерал-лейтенант внутренней службы Александр Матвеенко.

Сотрудников уголовно-исполнительной системы России с профессиональным праздником и 145-летием со дня образования ведомства поздравил также президент Владимир Путин.

Глава государства подчеркнул, что важность задач, которые стоят перед ФСИН, требует от работников высоких профессиональных и личных качеств, принципиальности и неукоснительного соблюдения дисциплины.

От добросовестного труда сотрудников ФСИН во многом зависит укрепление законности и правопорядка в стране, подчеркнул президент.

Он также напомнил, что в последние годы в системе УИС произошли изменения, которые направлены на обеспечение прав осужденных, совершенствование материально-технической базы, а также социально-бытовых условий в исправительных учреждениях.