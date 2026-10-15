Котельники приглашают жителей и гостей города на фестиваль «День тыквы и яблок»

Жителей и гостей округа приглашают провести выходной по-особенному и окунуться в яркие краски сезона. Мероприятие стартует в 11:00 и продлится до 14:00 на площадке возле сцены Кузьминского лесопарка.



Программа подготовлена так, чтобы угодить и детям, и взрослым. Гостей ждут игры, творческие мастер-классы, где можно создать авторскую поделку и унести частичку праздника с собой. Для любителей кулинарии устроят конкурсы пирогов и варенья. Те, кто любит творчество, смогут поучаствовать в создании осенних шедевров и украшении деревьев.



Завершит праздник концертная программа — музыка станет идеальным фоном для уютного осеннего дня. Организаторы обещают море впечатлений, теплую атмосферу и вкусные угощения от конкурсантов. Приходить можно всей семьей.