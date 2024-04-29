«КП в Молдове»: Литва вторые сутки не пропускает автобус из РФ, заставляя пассажиров отвечать чей Крым

Автобус с 57 гражданами Молдавии, ехавший из Санкт-Петербурга в Тирасполь, практически двое суток не может преодолеть литовскую границу из-за нежелания местных таможенников его пропускать, пишет издание «Комсомольская правда в Молдове» со ссылкой на одного из находящихся там пассажиров.

Отмечается, что литовцы мурыжат пассажиров то многоразовой проверкой багажа, то вообще заставляют проходить детектор лжи.

«Таможенники уже несколько раз тщательно проверили багаж 57 пассажиров. Некоторых из них отправили на детектор лжи, кого-то спрашивали, чей Крым, а у кого-то интересовались отношениям к военным событиям на Украине», — говорится в материале газеты.

По информации издания, решения о пропуске автобуса через литовскую границу до сих пор не было принято. В результате проведенных проверок 17 пассащирам было отказано в дальнейшем проезде.

Ранее сообщавлось, что бывший глава литовского МИД, а ныне посол республики в Швеции Линас Линкявичюс запостил в соцсетях провокационную публикацию, в которой прозрачно намекнул, что готовится удар по Крымскому мосту.