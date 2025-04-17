Красногорск чествует лучших: Определились Мистер и Мисс РАНХиГС-2025

В Красногорске, в стенах Дворца культуры «Подмосковье», состоялся яркий конкурс «Мистер и Мисс Московский областной филиал Президентской академии – 2025».

Это знаковое мероприятие, ежегодно собирающее вместе талантливых студентов и преподавателей, в этот раз привлекло внимание широкой аудитории, желающей поддержать участников и стать свидетелями захватывающего шоу.

В этом году за престижные титулы сразились четырнадцать конкурсантов – шесть молодых людей и восемь девушек, представляющих Московский областной филиал РАНХиГС. Участники продемонстрировали свои многогранные способности, пройдя через испытания, включающие в себя эффектное дефиле, оригинальные творческие номера и задания на эрудицию. Их выступления вызвали бурю эмоций у жюри и зрителей.

Кульминацией вечера стало объявление победителей. Звание «Мистер Московский областной филиал – 2025» было единогласно присуждено Илье Блохину, студенту второго курса факультета государственного управления и права. В свою очередь, титул «Мисс Московский областной филиал – 2025» получила Ксения Зартдинова, студентка первого курса того же факультета. Их уверенность, обаяние и креативный подход к решению задач покорили сердца экспертов и гостей.

Помимо главных титулов, были определены обладатели почетных вице-титулов, а также победители в различных номинациях, отмеченных зрительским признанием.

Этот конкурс, прошедший в Красногорске, стал не просто площадкой для демонстрации талантов, но и значимым событием для всей Президентской академии, способствующим развитию командного духа, укреплению дружеских отношений и созданию позитивного настроения среди студенческого сообщества.