Красногорск чествует своих героев: в ДК «Подмосковье» отметили медицинских работников, работавших в зоне СВО

Организаторами выступили Министерство здравоохранения Московской области, Московская областная организация профсоюза работников здравоохранения РФ и Совет ветеранов региона. Мероприятие ярко продемонстрировало связь между поколениями и подчеркнуло важность самоотверженного труда медиков в сложных условиях.

В этот день были отмечены достижения людей, проявивших невероятную стойкость и преданность своему делу, оказывая помощь в зоне боевых действий. Героям были вручены государственные награды, благодарственные письма и памятные знаки в знак признания их вклада.

Среди награжденных — врачи из Красногорска, достойно выполнявшие свой профессиональный долг в приграничных районах и непосредственно в зоне конфликта. Особое внимание было уделено фельдшеру Олегу Алешкову из поселка Светлые Горы, чья история стала примером исключительного мужества и профессионализма. Этот 61-летний специалист, оказывающий помощь местным жителям с 2019 года, проявил себя настоящим героем в критической ситуации. После трагических событий в «Крокус Сити Холле» Олег Алешков, несмотря на окончание рабочей смены, немедленно отправился на место происшествия. Его ценные знания в области тактической медицины, полученные во время командировок в зону СВО, позволили ему оперативно и эффективно оказывать первую помощь пострадавшим. Помимо основной деятельности, Олег Алешков активно занимается просвещением населения: проводит семинары по оказанию первой медицинской помощи и организует сбор специализированных медицинских комплектов для отправки на передовую. Основываясь на личном опыте работы в экстремальных ситуациях, фельдшер разработал универсальный медицинский рюкзак, содержащий все необходимые лекарства и перевязочные средства. Более 300 таких рюкзаков уже отправлены в зону проведения СВО, что является значимой поддержкой для российских военнослужащих.

Хирурги, травматологи, медсестры, санитары и водители — эти люди ежедневно борются за жизни раненых, используя все свои знания и навыки в сложных и опасных условиях. Они самоотверженно сражаются за каждого солдата, отдавая все силы и опыт. За проявленную доблесть и исключительное мужество, проявленные в зоне проведения специальной военной операции, медицинские работники были удостоены высоких государственных наград — орденов. На мероприятии также присутствовали ветераны Великой Отечественной войны, получившие заслуженные овации собравшихся.

Завершением вечера стало выступление знаменитого Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова. Исполненные ими легендарные песни, посвященные Великой Победе, создали атмосферу патриотизма и гордости за героическое прошлое России.