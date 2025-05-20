Красногорск готовится к летнему сезону: пляжи откроются 1 июня
Фото: [Администрация городского округа Красногорск]
Согласно информации, предоставленной главой городского округа Дмитрием Волковым на очередном совещании, с 1 июня в Красногорске стартует купальный сезон.
В этом сезоне в округе будут работать пять пляжных зон, как муниципальных, так и частных, где разрешено официальное купание.
Жителей и гостей Красногорска вновь ждут популярные пляжи, расположенные на берегах рек Банька и Синичка. На этих территориях будет организована необходимая инфраструктура: предусмотрены раздевалки, туалеты, мусорные контейнеры и площадки для велосипедов. Кроме того, для обеспечения безопасности будут дежурить спасатели. Муниципальные пляжи будут открыты ежедневно с 10:00 до 20:00.
К зонам отдыха с ограниченным доступом, в частности, относятся территории «Москоу Кантри Клаб» и микрорайона «Росинка», расположенного в Живописной бухте, недалеко от парка «Липовая роща».
Помимо этого, будут доступны и другие живописные места для отдыха у воды, в том числе пруд на реке Липка в поселке Петрово-Дальнее, зона отдыха на Мякининском шоссе, 3, набережная Москвы-реки в микрорайоне Павшинская пойма, пруд на реке Нахабинка и другие.