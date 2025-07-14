Красногорск отмечает 520-летие Петрово-Дальнего: праздник, традиции и новые имена

В живописном Петрово-Дальнем состоялось масштабное празднование знаменательного события – 520-летию села был посвящен этот торжественный день. Мероприятие стало настоящим народным гуляньем, объединившим жителей и гостей округа Красногорск.

Депутат городского округа Красногорск, Олег Синицин, совместно с заведующей филиалом МАУ КДК «Красногорье», Ольгой Чубрь, выразили признательность наиболее активным жителям и работникам села, чей труд способствует его процветанию. В рамках церемонии были вручены благодарственные письма и дипломы мастерам, продемонстрировавшим свои умения на ярмарке-выставке декоративно-прикладного искусства.

Творческий коллектив Дома культуры «Луч» и сельский клуб «Поздняково» порадовали зрителей насыщенной программой выступлений. Праздник сопровождался традиционными народными хороводами и веселыми подвижными играми, вовлекая в действие всех присутствующих.

Для самых маленьких жителей Петрово-Дальнего была подготовлена увлекательная развлекательная программа: интересные мастер-классы, возможность покататься на лошади и мини-пони, а также захватывающие прыжки на сказочном батуте.

Спортсмены также получили возможность проявить себя – клуб «Ракетка» организовал для них увлекательный турнир по настольному теннису, добавивший азарта в общее праздничное настроение.