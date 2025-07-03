Красногорск отмечает День ГИБДД: Дмитрий Волков поздравил лучших сотрудников

В администрации городского округа Красногорск сегодня царила атмосфера праздничного торжества. Глава муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков лично поздравил работников Госавтоинспекции с профессиональным праздником и вручил особо отличившимся сотрудникам заслуженные награды: Благодарственные письма и памятные знаки «Благодарю за труд».

«Я хочу поблагодарить вас за то, что вы работаете и в жару, и в холод. Вы не только профессионалы, но и большинство из вас — наши жители. Я особенно хочу поблагодарить вас за любовь к этому городу. Желаю вам здоровья, благополучия и еще раз поздравляю с праздником», — обратился Дмитрий Владимирович к собравшимся, выражая искреннюю признательность за их высокий профессионализм, вклад в обеспечение безопасности на дорогах и работу на благо жителей Красногорска.

Глава округа также подчеркнул, что одно из ключевых пожеланий сотрудников, касающееся улучшения условий работы, будет реализовано: в Красногорске появится новое здание Госавтоинспекции, что необходимо, учитывая несоответствие современного здания актуальным требованиям. Кроме того, обсуждались перспективные планы по расширению существующего автогородка, включая предложения по его модернизации и добавлению элементов, отражающих особенности Красногорска.

Особое внимание было уделено роли профилактической деятельности, которую ведут сотрудники ГИБДД, особенно в работе с несовершеннолетними. Формирование культуры ответственного поведения и знание правил дорожного движения среди юных участников – важнейшая задача, решаемая посредством школьных и дошкольных уроков, интерактивных тематических программ и активной пропаганды использования светоотражающих элементов.

В Красногорске трудятся более сотни сотрудников ГИБДД, обеспечивающих безопасность на дорогах, оказывающих помощь гражданам в трудных дорожных ситуациях, осуществляющих регистрацию транспортных средств и проводящих экзамены для начинающих водителей.