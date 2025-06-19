Красногорск: строительство детского сада в ЖК идет полным ходом

На очередном заседании стройштаба, прошедшем в администрации, застройщики и представители муниципалитета обсудили текущий статус ключевых проектов.

«У нас каждый стройштаб проходит в рабочем режиме. На предыдущем совещании глава муниципалитета Дмитрий Владимирович Волков дал ряд поручений, и часть уже из них исполнена. В основном они касаются оснащения, технических характеристик и своевременного ввода в эксплуатацию школ, детских садов. Это очень важно, и эти работы глава держит на личном контроле», — сказал заместитель главы городского округа по градостроительной политике Арсен Габуев.

Фото: [ Пресс-служба администрации г. о. Красногорск ]

Разрешение на строительство детского сада в жилом комплексе «Аникеевский» было получено застройщиком в декабре 2023 года. На текущий момент уровень готовности объекта составляет 86%. В настоящее время на строительной площадке задействовано 109 специалистов, выполняются фасадные работы и внутренняя отделка помещений, проводятся работы по монтажу электрооборудования и системы дымоудаления, устанавливается технологическое оборудование.

Также осуществляется благоустройство прилегающей территории.

Ранее глава городского округа, Дмитрий Владимирович Волков, поставил задачу по ускорению темпов строительства с целью обеспечения получения заключения о соответствии в августе и скорейшего начала функционирования нового современного детского сада для воспитанников.