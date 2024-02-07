Красногорск в числе лучших: губернатор Московской области подвел итоги премии «Мы рядом. Доброе дело»

Премию губернатора вручали за героические поступки защитников во время участия в СВО. Красногорск, где проходили мероприятия в рамках акции «Мы рядом. Доброе дело», оказался одним из лучших.

Глава Подмосковья Андрей Воробьев подвел итоги премии, ставшей традиционной с начала спецоперации. Он отметил героизм защитников Отечества, а также похвалил ряд проектов и инициатив, которые нацелены на поддержу семей участников СВО.

Особое внимание уделили социально-значимому красногорскому проекту, который был признан одним из лучших. Представляли городской округ ученики Петрово-Дальневской детской школы искусств. В рамках своей программы «Мужественные люди» были показаны концерты, разработанные под наставничеством Кристины Казанчян. Представления показали на сцене Центрального Клинического Военного Санатория Минобороны «Архангельское».

Все участники старались оказать поддержку пострадавшим участникам СВО, которые в настоящий момент проходят реабилитацию в больницах.

Победителей губернаторской премии награждали в конце декабря 2023 года. Лауреатами стали родные погибших на СВО воинов, общественные деятели, бойцы ВС РФ и волонтеры. Воробьев тогда подчеркнул, что Московская область максимально вовлечена в работу по поддержке семей участников спецоперации.

Жителям напомнили, что они могут не только поддерживать бойцов на СВО, но и помочь стране напрямую, вступив на службу по контракту. Подробности о заключении соответствующего договора - контрактмо.рф.