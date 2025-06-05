Красногорск встречает лето: «Летний вечер у реки» объединяет таланты и сердца

Жители и гости городского округа Красногорск могут провести незабываемые выходные на проекте «Летний вечер у реки».

Место проведения – живописная набережная Павшинской поймы, где гостей ждут выступления талантливых коллективов под открытым небом.

7 июня, начиная с 18:00, на сцене прозвучат чарующие голоса народного хора «Подмосковье» и зажигательные мелодии дуэта «Смысл Есть», представляющих программу в жанре поп-фолк-рок. Параллельно с выступлениями, посетителей ждут оригинальные изделия на арт-ярмарке и увлекательные занятия от художников-мастеров из творческого сообщества «ЛИК».

8 июня в 18:00 можно будет насладиться выступлением хора русской песни «Звонцы» и зрелищными танцевальными композициями от Образцового коллектива «Студия современного танца «Степ и Джаз». Кроме того, будет проведен танцевальный мастер-класс от опытных хореографов Академии танца «ДиДенс Хаус». Арт-ярмарка и мастер-классы от «ЛИК» будут радовать своим присутствием и во второй день мероприятия.

«Летний вечер у реки» – это прекрасный шанс отдохнуть от повседневной суеты, получить заряд позитивных эмоций, познакомиться с живым искусством и разделить эти моменты с близкими людьми.

Мероприятие организовано при поддержке администрации городского округа Красногорск.

Место: Набережная микрорайона Павшинская пойма, открытый амфитеатр.

Дата и время: 7 и 8 июня, начало в 18:00.

Возрастное ограничение: 0+