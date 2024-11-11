Красногорские баскетболисты одержали четвертую победу на Первенстве региона

Команда «Зоркий» из Красногорска провела четвертую игру в рамках Первенства Московской области по баскетболу. Красногорские спортсмены завоевали четвертую победу.

«Зоркий» обыграл соперника со счетом 101:63. Клуб удерживает уверенное первое место в турнирной таблице. Лучшим игроком встречи стал капитан – Федор Салабуда, лучшим бомбардиром признали Глеба Белова.

Игра прошла уверенно – красногорские баскетболисты взяли ход матча под свой контроль буквально с первых секунд и не упускали победу до самого финала. Следующий раз команда сыграет 23 ноября против баскетболистов из Раменского.