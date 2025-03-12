Красногорские гимнастки стали призерами Кубка Москвы

Женщины из команды «АНЛЕР» из Красногорска взяли бронзу на Кубке Москвы по эстетической гимнастике. Мероприятие прошло в СК «Жаворонки».

Команда «АНЛЕР» не только достойно продемонстрировала свои умения в категории «женщины» во время выступления на Кубке Москвы, но и стала бронзовым призером. Почетное место обеспечило гимнасткам путь на Кубок России, который запланирован на 20-21 марта во «Дворце гимнастики Ирины Винер» в столице.

Кроме того, на Кубке состоялась контрольная тренировка детей. По ее итогам выявили наиболее сильных участников, чтобы включить в спортивную сборную Москвы. Вновь команда «АНЛЕР» стала одной из лучших. Красногорцы в категории «девушки 12-14 лет» будут участвовать в двух престижных мероприятиях: на Всероссийских соревнованиях «Надежды России», а также турнире «Примавера» по эстетической гимнастике. Спортсменки выступят в этом марте в составе московской сборной.

Администрация округа Красногорск поздравила гимнасток команды «АНЛЕР» с прохождением отбора и успешным выступлением. Поблагодарили также тренеров Нагорнову Анну и Осипову Александру, которые направляли учениц и помогали им в достижении спортивных высот.