Красногорские каратисты выступят на «Кубке Наций» в Москве

Спортсмены из Красногорска покажут свое мастерство борьбы на международных соревнованиях по кекусин-кан под эгидой «Кубка Наций». Мероприятие пройдет в столице во Дворце Ирины Винер.

Спортивное событие международного уровня соберет свыше 1700 участников из 25 стран. От России выступят каратисты из 40 регионов, включая и Московскую область. От нее поедет делегация из 198 человек, 14 из которых — это таланты из Красногорского округа. Им предстоит побороться за лучшие результаты при высокой конкуренции.

Первый турнир Кубка состоялся в феврале 2024 года в Чехове, собрав на стадионе «Олимпийский» свыше 700 спортсменов из 12 стран. С каждым годом к событию присоединяется все больше участников.

Кекусин-кан считается одним из самых сложных стилей каратэ и он набирает популярность в стране. Только в одном Подмосковье в этой дисциплине тренируются 9,6 тыс. человек, включая и молодых людей, участников соревнований. В прошлом году Сборная региона заняла третье общекомандное место среди всех субъектов страны на Спартакиаде учащихся.

Отметим, что «Кубок Наций» запустили при поддержке регионального Министерства физической культуры и спорта. Событие организуют под эгидой клуба каратэ кекусин-кан «Подольск-Додзе» и «Союза промышленников и предпринимателей «Иволга» уже второй год.