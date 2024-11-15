Красногорские медики восстановили зрение 12-летней девочке с катарактой

Двенадцатилетняя Вика обратилась в Детский медицинский Центр им. Л.М. Рошаля с жалобами на ухудшение зрения и появление «пелены» перед глазами. После обследования врачи выявили у нее набухающую катаракту на фоне сахарного диабета 1-го типа. В результате было решено провести операцию по удалению хрусталиковидных масс из глаза.

Хирурги использовали современную методику, создав тонельный доступ на роговице. Затем они ввели гиалуроновую среду и удалили помутневшие массы. На заключительном этапе операции был установлен сложенный искусственный хрусталик, который распускается в глазу, подобно цветочному бутону.

Операция прошла успешно, и зрение Вики восстановилось до 70%. Девочка уже готовится к выписке из медицинского учреждения. Это была первая микрохирургическая операция в Центре, выполненная с применением новейших технологий – стереомикроскопа и хирургический комбайна. Теперь Вика может учиться, играть и общаться со сверстниками, не испытывая при этом никаких затруднений.