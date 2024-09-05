Красногорские партийцы отправили очередную партию гумпомощи для Курской области

Красногорцы собрали гуманитарный груз жителям Курской области, которые попали в непростую ситуацию. Это уже не первая помощь, которую жители округа оказывают соотечественникам.

Местное отделение партии «Единая Россия», муниципальные депутаты, волонтеры и все желающие помогают собирать гуманитарную помощь в Курскую область. Вновь неравнодушные жители сформировали коробки, в которые включили все самое необходимое, включая средства личной гигиены и продукты питания.

«Продолжаем оказывать посильную помощь нашим согражданам. На следующей неделе отправим все в Курскую область», — отметил исполнительный секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Богдан Андриянов.

Руководитель фракции ЕР Андриянов также помогал собирать посылку вместе с коллегой, депутатом Антоном Смирновым. Участники верят, что скоро их станет больше, ведь присоединиться к важному делу может каждый. Для этого достаточно обратиться по одному из адресов в Красногорске. Всего это три точки, где собирают гумпомощь:

• ул. Школьная д. 6 (вход в торце здания «Отдел развития здравоохранения»). Работа осуществляется по графику: вторник — суббота с 10:00 до 19:00;

• ул. Видная д. 7, вторник — суббота с 10:00 до 19:00;

• ул. Ленина, д. 4, кабинет 111 — отдел соцразвития управления по социальным вопросам администрации Красногорска. Открыто в будни с 09:00 до 18:00.