Красногорские врачи рассказали о состоянии доставленных из Курска детей

Наталья Рвачева и Олег Алешков работают в Красногорской больнице. Недавно они прибыли из Курска, сопровождая детей до Подмосковья. Вмести с ними в дорогу отправились сотрудники Госавтоинспекции и Минсоцразвития.

За людьми были отправлены специальные автобусы — на них жители Курской области доехали до пунктов временного размещения.

Врачи рассказали о нелегком пути до Московской области. Так, по словам медиков, им удалось вывезти 300 детей. Некоторые из них почувствовали себя неважно — одних укачало, у других поднялась температура. Тут-то и пригодилась помощь медицинских сотрудников. Общими силами удалось восстановить состояние детей.

Дрога заняла почти целый день. На пути было несколько остановок, во время которых ребят выводили в туалет, кафе и просто на свежий воздух. В итоге, всех удалось успешно доставить в Подмосковный дом отдыха. Там о них позаботятся социальные работники, медики и волонтеры.

Между тем, помочь детям из Курской области может каждый. Пункты сбора работают по следующим адресам:

1) ул. Видная, 7 (ВТ-СБ, с 10:00 до 19:00);

2) ул. Школьная, 6 (ВТ-СБ, с 10:00 до 19:00) — вход в торце здания, «Отдел развития здравоохранения»;

3) ул. Ленина, 4 (Будни, с 09:00 до 18:00) — кабинет 111, отдел социального развития управления по социальным вопросам администрации г.о. Красногорск.

Контактные телефоны:

+7 (495) 562-26-44

+7 (977) 795-60-63

По ним можно позвонить, чтобы договориться о сборе гуманитарной помощи в большом объеме и для уточнения адреса доставки. Помочь может каждый!