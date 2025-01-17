Красногорские врачи спасли жизнь двухмесячного ребенка с редкой врожденной аномалией

Специалисты Детского клинического центра им. Л.М. Рошаля в Красногорском округе спасли двухмесячного малыша с опасной патологией врожденного типа.

В больницу им. Рошаля маленький пациент поступил с рядом тревожных симптомов: боли, рвота, задержки дефекации и газов. Врачи клинического центра провели обследования и диагностировали ребенку мальротацию кишечника, то есть, непроходимость. Отклонение от нормального развития органа оказалось врожденным и редким. Ребенок не мог нормально испражняться из-за заворотов кишки и сдавливания.

В связи с угрозой для здоровья и жизни ребенка было решено провести экстренную операцию. Завотделением детской хирургии №1 Григорий Ведник рассказал, что вмешательство провели в районе брюшной полости, где устранили заворот, вернули все в нормальное положение и зафиксировали орган. Таким образом врачи вернули полную проходимость кишечника ребенку.

Благодаря профессионализму специалистов красногорского медучреждения организм ребенка продолжит нормальное развитие в соответствии с возрастом и без осложнений.