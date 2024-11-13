Красногорские врачи спасли жизнь ребенка с тяжелым течением болезни

В детском центре им. Рошаля г.о. Красногорска врачи успешно вылечили маленькую девочку, поступившую в отделение в критическом состоянии. Неделю специалисты боролись за ее жизнь, но в итоге смогли победить болезнь.

Жизни юной Алисы угрожали отказ почек, заражение крови и сепсис, вызванные обычной кишечной инфекцией. Как только девочка поступила в больницу Рошаля с обострением, специалисты приступили к профессиональному лечению.

Врачи применили современные методы, имеющееся оборудование и подключили опытных сотрудников для спасения маленькой пациентки. Благодаря этому и силе воли самой Алисы, болезнь отступила и состояние стало значительно улучшаться. Сейчас ребенок восстанавливается и набирается сил перед выпиской.

Врачи в очередной раз напомнили, как важно обращаться за помощью своевременно и получать ее от профессионалов, а не заниматься самолечением. Специалисты рошальской больницы всегда делают все возможное для здоровья пациентов и спасения их жизней, и, как показывает история с Алисой, очень успешно.