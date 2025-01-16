Красногорский филиал Музея Победы подготовил десятки выставок и мероприятий в 2025 году

Посетителей филиала Музея Победы в Красногорске в 2025 году порадуют множеством мероприятий и выставок в 2025 году. Главными направлениями станут патриотические и исторические мотивы в честь 80-летия Победы в ВОВ.

В соответствии с указом президента России, 2025-й стал Годом защитника Отечества, а также Годом мира и единства в борьбе с нацизмом. Связано это не только с актуальными событиями, но и празднованием 80-летия Победы в Великой отечественной войне. Этой теме в красногорском музее уделят особое внимание, создавая интересные мероприятия и познавательные выставки.

Директор филиала Светлана Любенкова отметила, что тематические события от музея продлятся весь год. Посетителей в 2025-м ожидают десятки выставок и не меньше 15 мероприятий. На данный момент известно о следующих планах:

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Красногорск ]

• Февраль: открытие уличной фотовыставки «Красногорский рубеж», где можно будет познакомиться с историями простых жителей прифронтового Красногорска и узнать, какой они внесли вклад в Победу над фашизмом.

• Апрель: фотодокументальная передвижная выставка «Свершение. Победа советского слова на фронте». Также в этот месяц представят экспозицию «Идеология Победы». Расскажут про сильный дух русского народа и победу над фашистским режимом Германии.

Фото: [ Пресс-служба администрации городского округа Красногорск ]

• Май: праздничный арт-марафон «Память поколений», шахматный турнир, открытый Всероссийский конкурс рисунков для детей «Великой Победе посвящается». На мероприятиях будут чествовать ветеранов, а также представят творческие выступления. Запланированы парад ретромашин, театральные постановки и многие другие яркие события, которые помогут почувствовать дух Победы, единства и праздника.

Следить за всеми обновлениями и анонсами можно на сайте красногорского филиала Музея Победы.