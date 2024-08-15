Красногорский холдинг «Швабе» подписал соглашение на форуме «Армия»

На круглом столе в рамках форума были представлены новые достижения в области кардиологии и онкологии.

Федеральный научно-клинический центр реаниматологии и реабилитологии подписал соглашение с холдингом «Швабе» Горскорпорации Ростех на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

Согласно документу, стороны будут работать над совместными проектами в области биомедицинских исследований и помогать друг другу в разработке и производстве высокотехнологичной техники. Благодаря этому получится создать инновационные устройства для профилактики, диагностики и лечения заболеваний, а также для восстановления пациентов.

«Швабе» уделяет большое внимание развитию медицинского направления. Разработки холдинга помогают врачам проводить эффективные реанимационные мероприятия, лечить новорожденных с очень низкой массой тела, диагностировать онкологические заболевания на ранних стадиях и решать многие другие задачи.