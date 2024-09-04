Красногорский «Музей техники Вадима Задорожного» передал на СВО более 10 мотоциклов и другую гумпомощь

Крупнейший в России частный музей техники продолжает поддерживать участников спецоперации, отправляя габаритные и важные грузы. В очередную такую посылку включили свыше десяти мотоциклов.

Мастерская музея может похвастаться не только солидной коллекцией всевозможной техники, но и опытными специалистами. Мастера восстанавливают экспонаты, а также комплектуют действующее армейское вооружение для нужд СВО. Специалисты собирают различную технику, которую адаптируют под боевые, медицинские и другие задачи. С начала спецоперации музей отправил 20 мотоциклов, автомобили, средства наблюдения, разведки и многое другое.

В этот раз землякам передадут 12 мотоциклов. Технику тщательно проверили, перекрасили в цвет хаки, убрали лишние световые элементы,заменили горючесмазочные материалы, провели обкатку. Убедились, что двухколесные помощники бойцов полностью готовы к применению в реальных условиях.

Основатель музея Вадим Задорожный подчеркнул, что каждый может совершить вклад в победу, помочь своим и сделать доброе дело. Ведь сила народа страны — в единстве. Задорожный призвал поддерживать военных и жителей территорий, где сложилась непростая обстановка.