Красногорский завод им. С.А.Зверева поставил крупному заказчику партию уникальных объективов

Одно из ведущих предприятий страны в области оптического и оптико-электронного приборостроения, завод им. С.А.Зверева г.о. Красногорск, поставил крупному заказчику сверхчувствительные объективы «Зенитар».

Крупная российская компания, выпускающая высокоскоростные видеокамеры и системы видеонаблюдения, получила партию оптических изделий от красногорского завода. Были переданы объективы «Зенитар» 50 mm f/1,2, уникальные и обладающие высокой светосилой. Разработка позволяет снимать даже при слабом освещении, а также контролировать глубину резкости и четкости.

«Линзы объективов имеют многослойное просветление, предотвращающее появление бликов и отражений, ухудшающих качество изображения. В результате получаются чёткие, равномерно освещённые и высококонтрастные кадры», — отметил генеральный директор КМЗ Евгений Кузнецов.

Оптику предприятия из Красногорска закупают уже с 2017 года специально для высокоскоростных камер, широко используемых в науке и других прогрессивных сферах. Например, их применяют во время исследований, для анализа ударных волн, краш-тестов и многого другого. Благодаря качественным элементам, в том числе и объективам, устройство способно фиксировать до 100 000 кадров в секунду, в то время, как обычные камеры способны лишь на 24 до 60 кадров в секунду.