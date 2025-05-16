Красногорский завод имени С.А. Зверева пригласил на экскурсию школьников и студентов

В рамках общероссийской акции «Неделя без турникетов», организованной Союзом машиностроителей России, Красногорский завод имени С.А. Зверева, входящий в холдинг «Швабе» Госкорпорации Ростех, распахнул свои двери для учащихся местных школ и студентов-оптиков Красногорского колледжа.

Молодые люди узнали о передовых разработках в области фототехники, а также о проектах, применяемых в медицине и освоении космического пространства.

Посетителям была показана миниатюрная модель оптико-электронной системы мониторинга космической среды под названием «ОКНО», включая схематическое изображение ее расположения, а также макет оптико-электронного оборудования «Аврора». Кроме того, современное оборудование было представлено в трехмерной визуализации с использованием проекционного экрана. Участникам экскурсии рассказали о значительной роли завода в исследовании и освоении космоса. Предприятие специализируется на производстве систем контроля космического пространства и дистанционного зондирования Земли, а также гиперспектральных камер.

Акция «Неделя без турникетов», проводимая дважды в год, призвана способствовать ранней профессиональной ориентации подростков и молодежи, стимулировать развитие отечественного машиностроения и промышленности, а также пробудить интерес к рабочим профессиям и дать возможность познакомиться с работой промышленных предприятий.